Река Биргильда в Сосновском районе возвращается в русло

Она успела затопить несколько СНТ и поселков

В Челябинской области реки постепенно уходят с затопленных территорий. Так, Биргильда в селах Архангельское и Полетаево постепенно возвращается в свое русло. Как передают корреспонденты медиахолдинга, для этого рабочие всю ночь поднимали дамбу.

Из Полетаево вода ушла еще вчера, но последствия подтопления жители ощущают до сих пор. Основной удар стихии пришелся на СНТ «Железнодорожник»: как рассказала челябинка Юлия, вода на участке доходила до окон, подобраться к дому было невозможно.

«В воскресенье днем мы запаслись резиновыми сапогами и поехали на наш участок, воды было чуть выше щиколотки. У нас подняло крылечко от воды, баню снесло (она встала под наклоном), диваны сдвинуло, холодильник упал, пол весь грязный и мокрый. Качели, новый утеплитель в упаковках, пластиковые поддоны и бак унесло к соседям. Сломало беседку, затопило туалет. Ремонт в доме в этом году начали делать, придется все по новой начинать», — делится Юлия.

Хоть вода из садов уже ушла, земля остается сырой, а вокруг все еще лужи.

Также сообщается, что сегодня с хозяевами домов, пострадавших от паводка, работают специалисты управления соцзащиты и администрации Сосновского района. У жителей принимают заявления на материальную помощь.