Регулярный автобус между селом Октябрьским и городом Троицком запустят до конца осени

Ускорить процесс поручил губернатор Челябинской области

Жители села Октябрьское и города Троицка в Челябинской области смогут беспрепятственно перемещаться между населенными пунктами уже в ноябре этого года. О том, что без общественного транспорта добраться из одного места в другое крайне затруднительно, губернатору рассказал Александр Белый.

Александр является жителем Октябрьского района. На приеме у губернатора он попросил помощи в организации регулярного транспортного маршрута до Троицка.

Миндортранс региона сейчас готовит аукционную документацию для заключения госконтракта на перевозку пассажиров. Маршрут планировалось открыть в декабре этого года, но губернатор поставил задачу пустить транспорт в ноябре.

Автобус будет ходить по регулируемому тарифу № 878 три раза в неделю. Остановки также будут в нескольких близлежащих населенных пунктах.