Регулярную аккредитацию вузов в России заменят на аккредитационный мониторинг

Об этом во время визита в Челябинск заявила сопредседатель ОНФ Елена Шмелева

С 2022 года аккредитация для российских вузов станет бессрочной, заявила в Челябинске сопредседатель ОНФ, руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева. Как передает корреспондент Первого областного информагентства, сообщение Шмелевой прозвучало в ЧелГУ, во время обсуждения с работниками вузов ситуации в сфере высшего образования.



Вопрос постоянной аккредитации действительно стоит остро перед российскими вузами, как частными, так и государственными. Из-за субъективности в проведении этой процедуры сами университеты могут лишиться лицензии, а их студенты не смогут закончить обучение.

На сегодня проверка образовательных программ заключается в их формальном соответствии ФГОС, Федеральной государственной образовательной программе. Но большинство требований процедуры аккредитации никак не относятся к качеству преподавания и вопросам подготовки действительно высококлассных специалистов, полагает Елена Шмелева.

«В ряде случаев мерилом соответствия ФГОС являются очень субъективные вещи. Они зависят от трактовок экспертов, которые привлекают для проведения аккредитации. Например, на титульном листе программы было указано „основная образовательная программа“ вместо „основная профессиональная образовательная программа“. Это признавалось нарушением ФГОС. На смену периодической аккредитации должен прийти аккредитационный мониторинг, что станет возможным при введении бессрочной аккредитации», — заявила Елена Шмелева во время обсуждения в ЧелГУ партийных проектов регионального отделения «Единой России».

Сейчас, по словам Елены Владимировны, уже идет разработка новых аккредитационных показателей, которые должны работать на качественное преподавание, а не формальную отчетность.