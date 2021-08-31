Регоператор проверил состояние дома в Челябинске, где после капремонта по стене пошла трещина

Управляющая компания будет следить за разрушением в квартирах «немецкого квартала»

В Металлургическом районе Челябинска начался капитальный ремонт дома в «немецком квартале» после того, как с строения сняли статус особо охраняемого объекта. С начала ремонта жильцы дома 26 по улице Социалистической наблюдают, как их дом разрушается и не выдерживает нагрузок от ударов отбойного молотка. Они рассказали информагентству «Первое областное», что во время работ по несущей стене пошла трещина. В фонде регионального оператора по капитальному ремонту многоквартирных домов рассказали, что происходит с домом.

Напомним, построенные в сороковых годах прошлого века семь домов «маленькой Баварии» по улице Социалистической (26, 28, 30, 32, 34, 36, 38) несколько раз вносили и убирали из списков объектов культурного наследия. Все это время аккуратные и милые снаружи жилые домики просто приходили в негодность изнутри. Пока власти определялись со статусом и порядком ремонта домов, жители квартала мучались от протекающей канализации, сквозняков и сырости. Теперь к ним добавились и растрескивающиеся стены.

Жительница дома 26 Наталья рассказала редакции информационного агентства «Первое областное», как их дом не выдерживает ремонта.

«У нас стали делать капремонт: весной поменяли крышу, меняли систему водоснабжения, сейчас меняют отопление. Все это делается путем долбления, ломания. Когда проводили ремонтные работы через квартиру соседей, стена в моей квартире начала выдавливаться в сторону подъезда, по другой стене в квартире пошла трещина по всей несущей стене. Трещина даже поползла на верхние этажи», — рассказала Наталья.

В фонде регоператора капремонта, тем временем, решили, что управляющая компания будет наблюдать за трещиной и выставили на ее границах маячки. Об этом сообщило руководство фонда. 20 августа в дом пришла комиссия из представителей регоператора, обслуживающей компании и подрядчиков. Они обследовали трещину, которая расползлась по стенам трех квартир.

Оказалось, что в квартире автора обращения в информагентство трещина идет в санузле в ненесущей кирпичной перегородке. А деревянная стена между санузлом и общим коридором изогнулась в коридор до ремонта.

«Работы по системе теплоснабжения в квартире еще не проводились. При детальном рассмотрении выявлено, что окрасочный слой находится в теле трещины, что свидетельствует о ее изначальном существовании. Возможно пошло увеличение трещины. Управляющей компании ООО „Метаком Сервис“ рекомендовано установить маяки для определения возможного движения трещины. Также в квартире установлена металлическая дверь со следами разрушения штукатурного слоя», — прокомментировали в фонде.

У соседей комиссия обнаружила вырытый в кухне погреб. Он не предусмотрен паспортом дома, поэтому проверяющие решили, что он может стать косвенным признаком просадки фундамента и движения трещины.

«При обследовании на третьем этаже также присутствует трещина меньшего раскрытия в ненесущей перегородке. Управляющей компании ООО „Метаком-сервис“ рекомендовано установить маяки для определения возможного движения трещины», — пояснил директор фонда капремонта Виктор Тихоненко.

Он также уточнил, что комиссия проверила состояние отремонтированной крыши и пришла к выводу, что ее капитальный ремонт не привел утяжелению нагрузки на несущие стены.

«По результатам обследования были выявлены косвенные причины движения трещины, но достоверно определить причину не сегодняшний день без проведения лабораторной и инструментальной экспертизы несущей способности фундамента и стен, что не входит в компетенцию регионального оператора невозможно. Был составлен акт, для дальнейшего наблюдения управляющей компании рекомендовано установить маяки в квартирах», — пояснил Виктор Тихоненко.

Маяки для отслеживания возможного движения трещины управляющая компания установила 25 августа. Тем временем, жильцы дома боятся, что он повторит судьбу такого же старого дома по улице Кронштадтской. Здесь в начале июня во время капремонта обрушилась стена, жильцов пришлось расселить.

Информагентство «Первое областное» продолжит следить за развитием ситуации.