Регоператор приступил к обследованию сгоревшей крыши дома в Залесье

Замгубернатора Сергей Шаль отметил, что работы должны выполнить в кратчайшие сроки

На доме № 3 на улице Еловой в микрорайоне Залесье, где накануне сгорела крыша, начал работу регоператор капремонта. Специалисты проводят обследование и составляют смету. Об этом ИА «Первое областное» сообщил заместитель губернатора Челябинской области Сергей Шаль.

«Законом Челябинской области и постановлением правительства определен порядок, что при введении чрезвычайной ситуации фонд капитального ремонта может выполнить досрочный, внеплановый капитальный ремонт на объекте, который входит в программу капитального ремонта. Это как раз тот случай. 23 июня в Сосновском районе после пожара на доме была объявлена чрезвычайная ситуация», — отметил замгубернатора.

На сегодняшний день фонд капремонта уже приступил к обследованию дома.

«В течение 7—10 дней будет подготовлена смета. В самые короткие сроки получим заключение госэкспертизы и сможем приступить к выбору подрядчика и производству работ. Предварительно объем работ — это полная замена обрешетки, стропил. Будет новая кровля, и теперь она будет выполнена уже из металлочерепицы. Конечно же, будет выполнена защита от молний и все элементы кровли, которые положены, также будут выполнены», — подчеркнул Сергей Шаль.

Точные даты восстановления кровли пока неизвестны. Но власти заверили, что завершить работы будущему подрядчику предстоит в кратчайшие сроки.

«Мы будем стараться сделать это всё в кратчайшие сроки. До осени и сезонных дождей мы постараемся всё это сделать. На сегодняшний день полностью накрыто полиэтиленом место, пострадавшее от пожара, — приняты меры, чтобы минимизировать какой-то дополнительный ущерб от дождей, которые сейчас идут», — добавил замгубернатора.

Информацию о том, что на доме ввели режим чрезвычайного положения, ИА «Первое областное» подтвердили 25 июня в администрации Сосновского района.

Напомним, вечером 22 июня на доме № 3 по улице Еловой вспыхнула крыша здания. К дому в Залесье прибыли оперативные службы. Сотрудники МЧС эвакуировали по маршевым лестницам двух человек, еще десять самостоятельно покинули здание. В результате ЧП никто не пострадал. Корреспондент ИА «Первое областное» пообщалась с жильцами пострадавшего дома.