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/ Новую систему обращения с отходами начали формировать в Карабашском кластере

Новую систему обращения с отходами начали формировать в Карабашском кластере

Для территории выбрали регоператора.
сегодня в 11:50
  |  Общество

Карабашский кластер получил своего регоператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. Работу будет вести «Центр коммунального сервиса». В Карабашский кластер входят семь муниципалитетов, поэтому следующим шагом станет организация новой системы обращения с отходами в каждом из них.

В соответствии с федеральным законодательством в нашей области, как и в целом по стране, реализуется новая система обращения с отходами. Суть этой системы заключается в переходе к цивилизованному и безопасному обращению с отходами, исключающему негативное воздействие на окружающую среду. Именно региональный оператор станет тем центром, который будет организовывать и координировать всю систему обращения с отходами, начиная от попадания их в мусорный бак и заканчивая переработкой. Министерство экологии будет осуществлять контроль за исполнением регоператором обязательств, предусмотренных рамками заключенного с ним соглашения. — рассказала исполняющая обязанности министра экологии Яна Куприкова.

Полигон, который можно пользоваться в работе кластера, находится в Карабаше, его планируют расширить. В Миассе и Златоусте есть два мусоросортировочных комплекса, их количество намерены удвоить.

В Челябинском, Саткинском, Усть-Катавском кластерах конкурсы по выбору регоператора должны пройти до 1 марта.

Работа по созданию новой системы обращения с твердыми коммунальными отходами в регионе ведется в соответствии с федеральным законом и это задача, которая поставлена Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным перед правительством Челябинской области. Южный Урал входит в число лидеров среди регионов России по реализации новой системы обращения с отходами, и мы должны завершить построение новой системы в установленные законодательством сроки. — подчеркнул Борис Дубровский.

Напомним, в Магнитогорском кластере сейчас заключают договоры с собственниками отходов, индивидуальными предпринимателями. Регоператор там уже определен. На территории установили 689 контейнеров, выявили 400 несанкционированных свалок, которые будут ликвидировать.

Также соглашение с регоператором заключили в Кыштымском кластере. Полноценная работа там начнется с 1 июня. Кыштымский полигон будет расширен, чтобы обеспечить более длительный срок работы, а в Снежинске планируют строительство мусороперерабатывающей станции.

Новая система обращения с отходами в регионе должна заработать до 1 января 2019 года.

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