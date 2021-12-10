Регоператор по вывозу мусора пожаловался в прокуратуру на копейского предпринимателя

Коммерсант выгружал строительные отходы во дворе многоквартирного дома

В Копейске жители пожаловались регоператору на захламленные строительными отходами мусорные контейнеры. Центр коммунального сервиса провел свое расследование и определил, что мусор оставляет местный грузоперевозчик. Регоператор обратился в прокуратуру с заявлением о незаконном складировании отходов, не относящихся к бытовым, сообщает пресс-служба компании.

В социальных сетях появились жалобы копейчан на водителя автомобиля «Газель», который регулярно оставляет мешки со строительным мусором на контейнерной площадке во дворе многоквартирного дома. Мешками наполнены не только сами контейнеры, но и площадка вокруг.

«Вижу его часто, так как практически каждое утро езжу по этой дороге. С гордо поднятой головой сообщил, что он платит за мусор. Кому — непонятно. Мусорным контейнерам, наверное», — поделился с подписчиками один из очевидцев.

В ЦКС выяснили, что «Газель» принадлежит жителю Копейска, индивидуальному предпринимателю, который размещает объявления об услугах грузоперевозки в интернете.

«В ходе выяснения обстоятельств стало известно, что у предпринимателя нет лицензии на вывоз строительных отходов, что является грубым нарушением законодательства. И, судя по жалобам копейчан, собираемые строительные отходы горе-предприниматель даже не вывозил на полигон, а складировал на площадках, предназначенных для сбора ТКО. Материалы на недобросовестного предпринимателя приложены к заявлению, которое ЦКС уже направил в прокуратуру», — сообщила пресс-служба Центра коммунального сервиса.

В компании напомнили, что складирование строительного мусора на контейнерной площадке для сбора твердых коммунальных отходов влечет наложение административного штрафа.

Между тем в Челябинской области подорожает тариф на вывоз мусора с 2022 года.