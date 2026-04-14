Регистрация на Всероссийский форум «на ТЫ с IT» в Челябинске продолжается

Мероприятие пройдет с 22 по 23 апреля

В Челябинске с 22 по 23 апреля пройдет Всероссийский цифровой форум «на ТЫ с IT». Каждый год мероприятие объединяет экспертов направления, представителей бизнеса и органов власти, педагогов и учеников. В этом году темой станет применение искусственного интеллекта в самых разных сферах.

Участников мероприятия ждет панельная дискуссия, в ходе которой обсудят управление данными, внедрение ИИ, этические аспекты умных городов и трансформацию образования. Будут организованы спецсекции и мастер-классы по внедрению искусственного интеллекта. Пройдет выставка новейших IT-разработок.

Мероприятия второго дня ориентированы на молодежь. В программе защита проектов, творческие лаборатории, интенсивы, знакомство с профильными работодателями и вузами.

Регистрацию можно пройти на официальном сайте форума по ссылке.

Отметим, что в рамках мероприятия подведут итоги областного конкурса конкурса «Лучший учитель информатики».