Регистрация бани в базе Росреестра повышает стоимость земельного участка

И дает владельцу другие важные преимущества

Эксперты Росреестра советуют владельцам бань регистрировать свои постройки как объект недвижимости. Это повысит общую стоимость земельного участка, где стоит баня, напоминают в пресс-службе Управления Росреестра по Челябинской области.

«Регистрации подлежат бани с фундаментом, перемещение которых невозможно без ущерба», — рассказала эксперт Управления Росреестра по Челябинской области Юлия Коваленко.

Чтобы зарегистрировать право собственности на баню, нужно получить технический план строения. Его может составить кадастровый инженер. Заказать выезд инженера можно на «Госуслугах».

Вместе с документом, который подтверждает ваши права на земельный участок, технический план строения нужно сдать в МФЦ.

Регистрация бани подтвердит ваши права на строение. Кроме того, она облегчит процедуры продажи, дарения или наследования бани.

Текст: Алиса Шакирова