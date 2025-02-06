Регистрационные отделы ГИБДД в Челябинской области будут работать в выходные

Подразделения закрывались из‑за технических работ

Предстоящие выходные, 8 и 9 февраля, а также 10 февраля будут рабочими в межрайонных регистрационно-экзаменационных отделах Челябинской области. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.

МРЭО закрывались из-за технических работ. Специалисты делают все возможное для восстановления работоспособности и возобновления оказания государственных услуг, отмечают в ведомстве.

«Все граждане, которые были записаны для оказания государственных услуг во время проведения технических работ, будут приняты в любое удобное для них время с учетом графика работы», — говорят в ГИБДД.

Жители Челябинской области могут обратиться на горячую линию 8-351-733-13-33. Сотрудники проконсультируют по пяти видам госуслуг. Это регистрация транспортных средств, проведение экзаменов и выдача водительских удостоверений, предоставление свидетельства о допуске машин к перевозке опасных грузов, а также разрешение на внесение изменений в конструкцию колесного транспорта и оформление свидетельства о его соответствии требованиям безопасности.