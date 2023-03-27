Регионы УрФО завершают подготовку к сезону пожаров

В Челябинской области весенний пик возгораний ожидают на конец апреля-начало мая

Губернаторы регионов Уральского федерального округа утвердили сводные планы пожаротушения. Как сообщается на сайте полпреда президента РФ в УрФО Владимира Якушева, ответственные службы и ведомства постарались максимально учесть опыт прошлых лет.

Для слаженной работы были утверждены маршруты наземного и авиационного патрулирования, заключены контракты найма воздушных судов для авиамониторинга, проведены командно-штабные учения с органами управления и силами единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС.

«Совместно с представителями регионов УрФО проанализировали ситуацию и постарались отладить взаимодействие между всеми ответственными службами. Безусловно, необходимо быть готовым к любому развитию событий, даже к самым негативным сценариям. И здесь крайне важно использовать весь накопленный в тушении пожаров опыт, не допускать, чтобы ситуация вышла из-под контроля», — прокомментировал Владимир Якушев.

С 16 марта окружной департамент лесного хозяйства начал проверять, насколько регионы готовы к пожароопасному сезону. С учётом опыта прошлых лет, а также особенностей прохождения пожароопасных сезонов, критерии оценки кардинально детализированы. Приказ включает порядка 30 показателей. Челябинская область прошла такую проверку 24 марта.

Практика показывает, что максимальный риск возникновения пожаров весной приходится в Челябинской области на конец апреля-начало мая, а летом — в июле-августе.

Напомним, что за нарушение пожарной безопасности административная ответственность стала жестче. Максимальный штраф для граждан — 15 тыс. рублей, должностных лиц — 30 тыс. рублей, юрлиц 400 тыс. рублей. В период действия особого противопожарного режима размер штрафа увеличивается: до 20 тыс. рублей — для граждан и до 800 тыс. рублей — для юрлиц.