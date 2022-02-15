Регионы УрФО перевыполнили план по строительству жилья в 2021 году

Полномочный представитель президента Владимир Якушев провел оперативное совещание с главными федеральными инспекторами регионов

Владимир Якушев провел совещание с главными федеральными инспекциями регионов. Основными темами стали социально-экономическая ситуация в УрФО по итогам 2021 года, ход разрешения проблем обманутых дольщиков, распространение коронавируса. Кроме этого, полпред обратил внимание на проблему отлова безнадзорных животных.

Индекс промышленного производства по отношению к 2020 году вырос на 6,8 процента, что выше среднероссийского уровня. Прирост произошел по добыче природного газа (+11,2 процента к январю — декабрю 2020 года), добыче нефти (+1,6 процента), добыче полезных ископаемых (+8,9 процента), металлургическому производству (+8,7 процента в Челябинской области и +3,2 процента в Свердловской области). В январе — декабре 2021 года в УрФО отгружено товаров на 21,4 трлн рублей, это 14,5 процента от показателя по России в целом.

Производство электроэнергии выросло на 6,4 процента по сравнению с 2020 годом. В 2021 году регионы УрФО перевыполнили план по строительству жилья: введено 7,67 млн квадратных метров (плановый показатель — 7,14 млн кв. м).

«Темпы строительства снижать нельзя. План на 2022 год предполагает ввод 7,1 миллиона квадратных метров. Но у регионов УрФО есть все возможности показать более высокий результат», — подчеркнул Владимир Якушев.

Случаи нападения бездомных животных на людей фиксируются во всей стране. Несколько пострадавших появились на минувшей неделе и в регионах УрФО.

«Проблема очень серьезная. От агрессии безнадзорных собак не застрахован никто. Уполномоченным органам необходимо сконцентрироваться на решении этой проблемы, ведь на кону стоят жизни и здоровье людей», — акцентировал внимание Владимир Якушев.

УрФО сохраняет высокие темпы тестирования на коронавирус: в среднем в округе выполняют 863 теста на 100 тысяч населения (плановый показатель — 300 тестов на 100 тысяч населения).

В округе растет число госпитализаций. Для пациентов с коронавирусом на прошлой неделе развернули 1908 дополнительных коек.