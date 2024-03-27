Регионы УрФО достигли целевых показателей нацпроекта «Образование»

В рамках федерального проекта на Южном Урале реализуются четыре региональных

По итогам 2023 года все регионы УрФО достигли целевых показателей национального проекта «Образование». Об этом в среду, 27 марта, сообщил полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев.

«Мы видим рост по всем направлениям. Но самое главное — за цифрами стоят реальные возможности для раскрытия способностей каждого ребенка, воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности», — заявил Владимир Якушев.

В рамках национального проекта «Образование» в Челябинской области реализуются четыре региональных проекта: «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда», «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации».

В рамках регионального проекта «Современная школа» решается одна из актуальных проблем новых микрорайонов — открываются новые школы. А в сельской местности и малых городах при школах открывают центры образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста». В 2023 году открыли еще шесть центров в Ашинском, Катав-Ивановском, Карталинском, Кунашакском, Пластовском и Троицком муниципальных районах. Всего в регионе на данный момент действует уже 50 «Точек роста». Идет обновление материально-технической базы школ. Открываться школьные «Кванториумы».

В рамках проекта «Успех каждого ребенка» создаются условия для занятий физической культурой и спортом, а также разными видами творчества в сельских образовательных организациях. В прошлом году были открыты обновленные спортивные залы и плоскостные сооружения в Ашинском, Агаповском, Брединском, Верхнеуральском, Кизильском, Каслинском, Увельском муниципальных районах.

Также в прошлом году стартовал пилотный проект «Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей», в рамках которого состоялось открытие Регионального модельного центра, созданного как структурное подразделение Областного центра дополнительного образования детей Челябинска.

Еще один региональный проект — «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации». За счет него внедрены рабочие программы воспитания обучающихся во всех общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях.

В рамках цифровой трансформации во всех школах, колледжах, техникумах появился высокоскоростной Интернет, в том числе с возможностью беспроводного доступа. Формируются системы видеонаблюдения. В организациях обновляется оборудование, появляются мобильные компьютерные классы, интерактивные доски, smart-телевизоры. Благодаря новой инфраструктуре школьники, студенты, педагоги получили доступ к цифровому образовательному контенту, активно применяются отечественные коммуникационные сервисы — платформа «Сферум» и ВК-мессенджер.

В рамках реализации проекта «Цифровая образовательная среда» в Трехгорном на базе Центра детского творчества состоялось открытие центра «IT-куб».