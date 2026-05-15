Регионы смогут приостанавливать продажу вейпов на пять лет

Эксперимент начнется с 2027 года

Регионы России получат право временно запрещать розничную продажу вейпов. Такой законопроект поддержал комитет Госдумы по экономической политике, сообщает «Федерал-Пресс».

Эксперимент продлится пять лет — с 2027 по 2032 год. После этого власти оценят, как изменились бюджетные поступления и общественные настроения, и решат, нужен ли федеральный запрет.

«Временный запрет — это эксперимент, который позволит оценить необходимость этой меры на федеральном уровне», — пояснил директор департамента регулирования алкогольного и табачного рынков Минфина Никита Золкин.

У депутатов остаются вопросы к реализации инициативы. Например, как организовать контроль, если запрет введут не все регионы. Кроме того, в России нет производства вейпов, а акцизные сборы от их продажи минимальны. Полностью запретить использование устройств невозможно: если они будут легально продаваться хотя бы где-то, то станут доступны повсеместно.

Еще одной поправкой к законопроекту о лицензировании табачной торговли вводятся ограничения на продажу сигарет вблизи учебных заведений. Сейчас закон запрещает продажу в радиусе ста метров от школ, но неясно, от какой именно точки отмерять расстояние, — из-за этого правоприменительная практика не сложилась. Поправка передает право вводить такие ограничения муниципальным властям.

В течение трех месяцев после вступления закона в силу регионы должны определить порядок информирования предпринимателей о том, попадает ли их магазин в зону ограничений. Нарушение будет грозить не просто штрафом, а потерей лицензии на продажу табака.