Регионы получат право закрывать «наливайки» в жилых домах

Госдума приняла в первом чтении законопроект о борьбе с псевдокафе, где торгуют алкоголем по ночам

Регионы получат право запрещать продажу пива, сидра и других алкогольных напитков в псевдокафе и ограничивать время продажи алкогольной продукции в точках общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях. Законопроект, нацеленный на борьбу с «наливайками», прошел первое чтение в Госдуме.

Одновременно, сообщает пресс-служба парламента, законопроект запрещает давать алкогольной продукции наименования, вводящие потребителей в заблуждение относительно природы, идентичности, состава, количества, срока годности или хранения алкогольной продукции, приписывать особые свойства, в том числе лечебные, которыми такая продукция не обладает. Нельзя будет использовать в наименовании напитка названия продуктов, не входящих в его состав.

По словам председателя Думы Вячеслава Володина, принятое решение — это ответ на запрос общества.

«Нам поступают многочисленные обращения от граждан — жителей многоквартирных домов, которые опасаются за своих детей, страдают от шума и беспорядка, устраиваемых посетителями таких заведений. Днем это магазины, а ночью — псевдокафе, которые торгуют алкоголем, обходя нормы закона», — написал спикер ГД РФ в своем телеграм-канале.

После принятия закона у региональных властей будут все полномочия и возможности, чтобы навести порядок в этой сфере, добавил он.