Региональный Минтранс реконструирует трамвайное депо в Челябинске

Власти планируют выставить на продажу старые вагоны, чтобы освободить место для новых трамваев

В рамках транспортной реформы в Челябинске будет проведена реконструкция трамвайного депо № 1 на улице Труда. Об этом сообщил на пресс-конференции заместитель регионального министра дорожного хозяйства и транспорта Александр Егоров.



По словам замминистра, последний капитальный ремонт здания депо проводился около 30 лет назад. На сегодня в реконструкции нуждаются само здание, моечные комплексы, цеха по обслуживанию и ремонту вагонов. Кроме того, необходимо закупить современное оборудование.

По предварительным расчетам, на работы потребуется 1,5—2 миллиарда рублей. Власти основываются на опыте Санкт-Петербурга и Таганрога, единственных в России городов, где функционируют по-настоящему современные трамвайные депо. В ближайшие годы в Санкт-Петербург и Таганрог для обмена опытом отправятся делегации челябинских специалистов.

Кроме ремонта, необходимо еще и освобождать место для новой техники. Как сообщало Первое областное информагентство, в 2021 году Челябинск закупил 30 новых полунизкопольных трамваев, в 2022-м также планируется закупка современной техники. Старые вагоны пойдут на металл.

«Нужно освобождать депо, иначе новые мносекционные трамваи некуда будет ставить. Речь идет о трамваях, которым более 30 лет. Работа ведется по двум направлениям: троллейбусы и трамваи. Уже проведена оценка первых 65 троллейбусов, чтобы их выставить на продажу. Средняя стоимость такого троллейбуса — 88 тысяч рублей, по трамваям такая оценка заказана. Через неделю стоимость будет известна, и около 80 вагонов будут выставлены на торги. Передавать их в другие муниципалитеты уже нельзя. Так что вагоны пойдут на металлолом», — рассказал Александр Егоров.

Чиновник напомнил, что реальный срок службы трамвая — около 15 лет. При надлежащем уходе и своевременном капитальном ремонте вагоны могут функционировать и до 30 лет, и даже дольше: в Европе на линию выходят и трамваи более чем вековой давности, но это уже исключение из правил. У запланированных же на продажу трамваев и троллейбусов износ составляет более 95 процентов. «Оживить» их уже нельзя.