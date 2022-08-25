С 1 января будущего года региональный материнский капитал можно будет использовать на отдых и оздоровление детей в санаториях и лагерях. Правда, родители смогут вернуть не более 10% от стоимости путевки. А размер материнского капитала вырастет на 14% и составит 123 тысячи 302 рубля.
Сегодня региональный маткапитал можно потратить:
— на образование детей;
— на медицинские услуги для родителей и (или) детей;
— на погашение ипотеки;
— на товары и услуги для детей-инвалидов;
— на строительство или реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства;
— на подключение жилья к сети газораспределения, централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения, на устройство бытовых колодцев и скважин;
— на покупку садов и огородов, садовых домов на территории Челябинской области;
— на ремонт электропроводки, электрического оборудования, необходимого для эксплуатации электропроводки, и системы печного отопления индивидуального жилого дома.
Напомним, региональный маткапитал в Челябинской области предоставляется при рождении третьего и последующих детей, если доход в семье не превышает двух прожиточных минимумов на человека (c 1 июня 2022 года — 28 506 рублей).
В 2022 году размер маткапитала составляет 108 тысяч 160 рублей.