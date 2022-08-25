Региональный маткапитал в Челябинской области увеличат до 123 тысяч рублей

Изменения вступят в силу с 2023 года

С 1 января 2023 года региональный материнский капитал можно будет направить на отдых и оздоровление детей. Также размер пособия увеличится. Соответствующие изменения в закон Челябинской области внесли 25 августа депутаты регионального Заксобрания.

С 1 января будущего года региональный материнский капитал можно будет использовать на отдых и оздоровление детей в санаториях и лагерях. Правда, родители смогут вернуть не более 10% от стоимости путевки. А размер материнского капитала вырастет на 14% и составит 123 тысячи 302 рубля.

Сегодня региональный маткапитал можно потратить:— на образование детей;

— на медицинские услуги для родителей и (или) детей;

— на погашение ипотеки;

— на товары и услуги для детей-инвалидов;

— на строительство или реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства;

— на подключение жилья к сети газораспределения, централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения, на устройство бытовых колодцев и скважин;

— на покупку садов и огородов, садовых домов на территории Челябинской области;

— на ремонт электропроводки, электрического оборудования, необходимого для эксплуатации электропроводки, и системы печного отопления индивидуального жилого дома.

Напомним, региональный маткапитал в Челябинской области предоставляется при рождении третьего и последующих детей, если доход в семье не превышает двух прожиточных минимумов на человека (c 1 июня 2022 года — 28 506 рублей).

В 2022 году размер маткапитала составляет 108 тысяч 160 рублей.