Региональные СМИ получат гранты на создание качественных проектов

Победителей выберут по итогам конкурса

Институт развития интернета (АНО «ИРИ») проведет конкурс среди региональных СМИ на создание социально значимого контента. В нем могут принять участие все регионы страны, кроме Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.



Средства распределят на грантовой основе. Победители получат 100% аванса. Отчитаться о результатах можно будет после реализации проекта.

Максимальная сумма поддержки одного проекта — не более 500 тысяч рублей. Участники должны создать контент не позднее 15 ноября 2024 года.

Как уточняется на сайте ИРИ, на конкурс принимают заявки с проектами по направлению «Специальные интернет-проекты в СМИ» на темы: «Год Семьи», «Единство народов России и межконфессиональный мир», «Наука и популяризация научных знаний», «Противодействие экстремизму и терроризму».

Принять участие в конкурсе можно до 18:00 26 апреля. Списки победителей опубликуют на сайте ИРИ до 15 июля 2024 года.