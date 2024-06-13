Регион абсолютных возможностей: депутаты Заксобрания Челябинской области поддержали инициативы Алексея Текслера

Решение они приняли на внеочередном заседании

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в своем обращении к депутатам ЗСО озвучил ряд законодательных инициатив. Во время внеочередного заседания, которое состоялось сегодня же, 13 июня, региональный парламент поддержал предложения.



Так, единовременная областная выплата для ряда категорий участников СВО, заключивших контракт с Минобороны РФ, увеличена на 35%, до 305 тысяч рублей.



До 1 500 000 рублей (75% стоимости) на приобретение автомобиля будут получать южноуральские семьи, воспитывающие восемь и более несовершеннолетних детей. Для получения выплаты необходимо постоянное проживание семьи в области в течение пяти лет, гражданство РФ, а также отсутствие фактов ненадлежащего воспитания детей.



Депутаты южноуральского парламента поддержали принятие федерального законопроекта, которым вносятся изменения в части 1 и 2 Налогового кодекса РФ и отдельные законодательные акты РФ.



Председатель Законодательного собрания Олег Гербер отметил, что этот вопрос широко обсуждался представителями разных фракций, депутаты получили позитивный отклик от жителей. Федеральным законопроектом предусмотрен целый ряд изменений, направленных на совершенствование и установление более справедливой налоговой системы.