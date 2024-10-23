Реформа местного самоуправления продолжается в Челябинской области

Предложения в законопроект внесли главы муниципалитетов

Инициативу о преобразовании в округа выдвинули четыре района Челябинской области: Ашинский, Еманжелинский, Кусинский и Увельский. Об этом вчера на аппаратном совещании рассказал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Между тем в Госдуме готовятся поправки к проекту федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти».

Почти 800 предложений по теме выдвинули представители регионов на стратегической сессии Всероссийской ассоциации местного самоуправления. Встреча состоялась 21 октября в Москве. В ней участвовали и представители муниципалитетов Челябинской области.

Законопроект предполагает переход от многоуровневой системы власти (поселения, города, районы) к одноуровневой (округ). Подразумевается перераспределение полномочий между разными уровнями власти.

В Челябинской области уже образованы округа в пилотных территориях: Сатка, Пласт и Нязепетровск. В ближайшее время рассмотрят инициативу о преобразовании в округа, поступившую от Ашинского, Еманжелинского, Кусинского и Увельского районов.

Глава Саткинского района Александр Глазков считает новую систему эффективной. В территории с 2016 года вместо двух администраций — города и района — работает одна. Вместо поселений работают территориальный отделы, они взаимодействуют с гражданами. Основные полномочия передали району, где аппарат полностью укомплектован для решения емких и ответственных задач.

«Принцип работы муниципального округа оптимален с точки зрения организации: один глава, одно собрание депутатов, один бюджет, сокращение расходов, ясное и четкое распределение задач и ответственности среди органов местного самоуправления», — рассказал Александр Глазков.

Важной частью работы над законопроектом депутат Госдумы Павел Крашенинников считает сбор и обработку мнений всех муниципалитетов.

Законопроект должны принять во втором и третьем чтениях до конца 2024 года.