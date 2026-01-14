Реестр злостных неплательщиков алиментов заработал на «Госуслугах»

Туда попадают те, кто уже привлекался к ответственности

На портале «Госуслуги» заработал реестр злостных неплательщиков алиментов. В него вносят сведения о должниках, которые привлекались к административной ответственности за неуплату или были в розыске, рассказали в пресс-службе Минцифры России.

Реестр является открытым, а значит, посмотреть, является тот или иной человек злостным неплательщиком алиментов, могут все пользователи портала. Для этого необходимо ввести Ф.И.О. и дату рождения предполагаемого должника.

В ведомстве отметили, что сервис позволит выяснить, исполняет ли человек свои финансовые обязательства, при заключении с ним каких-либо сделок.