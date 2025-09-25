Редкое погодное явление ожидается в Челябинской области 25 сентября

Какие сюрпризы принесет атмосферный фронт

Сегодня, 25 сентября, погода в Челябинской области будет резко отличаться на юге и севере: в южных районах сохранится аномальное тепло, в северных — похолодает до +10°C. Пройдут дожди. Может прогреметь гроза, что является редкостью для сентября, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске ожидается максимум +18°C с понижением к вечеру до +12. Небольшой дождь. Ветер северный, 4 метра в секунду.

В Магнитогорске будет теплее: температура поднимется до +24°C. Облачно с прояснениями, дождь прогнозируют ближе к ночи. Ветер юго-западного направления, умеренный.

В Миассе заметно прохладнее: синоптики обещают +16°C и дождь. Ветер северо-западный, слабый.

Жителям Златоуста и Трехгорного следует одеться потеплее и взять зонт: там градусники покажут всего +12°C, день выдастся дождливым.

В Нязепетровске, Снежинске и Озерске осадки остудят воздух до +10°C. Ветер северо-западного направления, слабый.

Лето пока не планирует покидать Бреды и Карталы: +27°C и солнечно.

В целом температура в регионе составит +12…+27°C. Облачно с прояснением, местами небольшие дожди, на севере — до умеренных. На юге осадки сопроводит гроза. Ветер преимущественно северный, до 10 метров в секунду. Локально порывы могут достигать 15 метров в секунду.