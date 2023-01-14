Редкое оптическое явление наблюдали жители Челябинска утром 14 января

На несколько минут город стал розовым

Сегодня утром, 14 января, жители Челябинска на протяжении почти 10 минут могли наблюдать розовый восход. В науке это явление называется пурпурным сиянием. Читатели ИА «Первое областное» поделились с нами фотографиями редкого явления.

«Сегодня утром челябинцы на несколько минут надели розовые очки»,— посмеялся наш читатель Артем Юносов и добавил, что фото без фильтров.

Пурпурное сияние хорошо изучено, несмотря на то, что возникает нечасто. Розовым становится все вокруг из-за игры солнечного света, рассеянного атмосферой и многократно отраженного снежных кристаллах. Такое оптическое явление в основном наблюдаются на Севере и длится около 20-30 минут.

