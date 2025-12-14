Редкий восточный колобус стал новым обитателем Челябинского зоопарка

Пока примат проходит карантин

В Челябинском зоопарке поселился редкий примат — восточный колобус по кличке Пряник. Пока этот трехлетний малыш скрыт от глаз посторонних — он прибыл из Перми и проходит карантин. Но сотрудники зоопарка нашли способ похвастаться новым обитателем: они сняли его на видео и выложили ролик на своей странице в соцсети «ВКонтакте». А заодно объяснили его название.

«Восточный колобус относится к семейству Мартышковые. Эти приматы обитают в тропических и дождевых горных лесах Африки. „Колобус“ с греческого переводится как „искалеченный“. Такое название они получили из-за того, что на их кисти отсутствует большой палец»,— рассказали в зоопарке.

Интересно, что для колобусов свойственно многоженство, и живут они группами от трех до 15 особей. При этом ни одна самка не обделена вниманием супруга.

Напомним, месяцем ранее новыми обитателями Челябинского зоопарка стали шотландские шерстяные коровы.