Редкий нож из мышьяковой бронзы нашли археологи на Южном Урале в сезоне-2025

Уникальные артефакты эпохи энеолита обнаружили в Карталинском округе Челябинской области

Археологическая экспедиция Челябинского государственного университета сделала ряд уникальных находок во время раскопок на стоянке Михеевская-2 в Карталинском округе. Среди наиболее значимых открытий — редкий нож из мышьяковой бронзы, древнейшая металлургическая печь и ритуальное погребение с костями лошади.

Как сообщил на пресс-конференции «Гранада-пресс» заместитель директора Учебно-научного центра изучения проблем природы и человека ЧелГУ Федор Петров, стоянка Михеевская-2, открытая в 2021 году, стала одним из самых изученных археологических памятников региона.

«Археологами изучено около 10 тысяч квадратных метров — больше, чем в свое время раскопали на Аркаиме», — отметил ученый.

Находки датируются IV тысячелетием до нашей эры — периодом перехода от каменного к бронзовому веку. Нож из мышьяковой бронзы, по словам исследователей, является чрезвычайно редкой находкой и, вероятно, имеет не местное происхождение.

Особый интерес представляет обнаружение древнейшей в Челябинской области печи для выплавки меди. Рядом с сооружением из обожжённых камней найдены многочисленные металлургические шлаки и слои обожжённого грунта.

В ходе раскопок на соседнем Новониколаевском медном руднике археологи исследовали два погребения эпохи энеолита. В одной из могильных ям обнаружены останки женщины и ребенка, погребенных в обнимку, с богатым инвентарем.

«У них с собой был очень красивый горшок и совершенно потрясающий медный браслет с геометрическими узорами, не имеющий аналогов в окрестностях», — рассказал Федор Петров.

Еще одной сенсацией стало обнаружение в погребении костей лошади — двух фаланг, что может свидетельствовать о культурных связях с населением северного Казахстана, сообщал ранее сайт ЧелГУ. Как пояснила руководитель студенческого отряда ЧелГУ Елена Куприянова, эти находки заставляют пересматривать представления о хозяйственной деятельности древних южноуральцев.

Среди других значимых находок — каменные топоры, тесла, ножи, скребки, а также загадочные каменные «утюжки», назначение которых до сих пор обсуждается специалистами.