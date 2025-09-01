Редкие дожди прольет размывающийся циклон в Челябинской области 1 сентября

В большинстве районов обойдется без осадков

Сегодня, 1 сентября, днем на погоду в Челябинской области начнет влиять антициклон, и дожди пройдут лишь в отдельных районах. Воздух существенно не прогреется — синоптики областного Гидрометеоцентра обещают чуть выше +15 градусов, а где-то и ниже.

В Челябинске установится тепло до 18 градусов. Осадков быть не должно. Ветер северо-восточный, слабый.

В Магнитогорске, Миассе и Златоусте будет +13 градусов и пасмурно. Почти без ветра.

Жителям Бредов обещают прогрев до +15 градусов. Вероятен слабый дождь. Ветер восточного направления, 4 метра в секунду.

В Бакале холодно: столбики термометров зафиксируются на +11 градусах. Облачно. Ветер юго-восточный, слабый.

Градусники в Нязепетровске, Еманжелинске и Южноуральске покажут +16 градусов. День выдастся пасмурным.

В целом температура в регионе будет варьироваться в пределах от +13 до +21 градуса. Облачно с прояснениями, локально ожидаются небольшие дожди. На юге могут пройти умеренные осадки. Утро местами выдастся туманным. Ветер преимущественно юго-восточный, от 3 до 8 метров в секунду, порывы могут достигать 13 метров в секунду.