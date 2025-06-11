Редкая арктическая ягода зацвела на Таганае

Княженика обычно редко плодоносит, но в этом году растет бурно

В Челябинской области в национальном парке «Таганай» зацвела княженика — редкая ягода эпохи оледенения, которая также известна как арктическая малина. В этом году ее темно-бордовые ягоды появились на две недели раньше среднемноголетнего срока, рассказали в нацпарке.

Княженика — растение северное: растет оно даже за полярным кругом. Но чем ближе к югу, тем меньше ягод. А плодоносит княженика и так редко. Но этот год исключение: на Таганае ягод много, и найти их можно в районе старой Киалимской дороги или в Киалимской пади.

Кстати, арктическая малина очень дорогая: ее стоимость начинается от 13 тысяч рублей за килограмм.