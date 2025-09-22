Редактор телеканала ОТВ стала лауреатом конкурса «Лучшее журналистское произведение»

Анастасия Плотникова представила спецрепортаж из Смоленска

В преддверии 80-летия Великой Победы журналисты из Челябинской области отправились в Смоленск. Им показали места трагических событий Великой Отечественной войны, мемориалы и братские могилы героев. Редактор телеканала ОТВ Анастасия Плотникова привезла оттуда спецрепортаж, который буквально на днях стал лауреатом конкурса «Лучшее журналистское произведение — 2025».





Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев вручил дипломы лауреатам конкурса на форуме «Вся Россия — 2025». Южноуральская делегация забрала сразу 11 наград. Посмотреть репортаж Анастасии Плотниковой можно здесь.

В город-герой Смоленск ездила целая команда Первого областного медиахолдинга, в том числе редактор ИА «Первое областное». Репортаж из древнего города, пережившего страшную войну, читайте здесь.