Редактор спецрепортажей ОТВ отмечена в конкурсе Союза журналистов России

Жюри высоко оценило спецреп Яны Торминой «Россия — Беларусь. Один народ — одна история»

Союз журналистов России подвел итоги ежегодного профессионального конкурса «Лучшее журналистское произведение 2024 года». В числе лауреатов и дипломантов семь южноуральских журналистов, среди них представители Первого областного медиахолдинга — заместитель главного редактора сетевого издания «Челгид» Ксения Шумина за серию специальных репортажей и редактор телеканала ОТВ Яна Тормина.

Жюри высоко оценило спецреп Яны Торминой «Россия — Беларусь. Один народ — одна история», который был снят в ходе пресс-тура в Республику Беларусь (пресс-тур был организован Союзом журналистов Челябинской области в канун очередной годовщины Великой Победы). Основной темой спецрепортажа стало единство братских народов.

«Мы очень много общались с местными жителями, которые на мой вопрос, в чем схожи русские и белорусы, впадали в небольшой ступор. Потому что, ну, это же очевидно: мы едины, мы вместе, мы один народ, одна семья. И вот это единение братских народов, стран, которые в сложное время поддерживают друг друга, понимают друг друга с полуслова, — это очень важно», — вспоминает Яна.

Она отметила, что над созданием репортажа работали также оператор Антон Захаревич и режиссер монтажа Сергей Вяткин.

«Антон Захаревич очень любит историю, вкладывает душу в каждый кадр. А для Сергея Вяткина тема истории, наоборот, стала чем-то новым в его карьере режиссера монтажа, и он признается, что для него это было познавательно, интересно и вдохновляюще», — рассказывает Яна Тормина.

Как итог, три человека, неравнодушных к своему делу, сделали материал, который оценили на высоком уровне.

«Нам очень приятно, и мы гордимся, что телеканал ОТВ вновь звучит на всю страну», — добавляет автор.

Кроме редакторов медиахолдинга в списке победителей профессионального конкурса шеф-редактор газеты «Вперед» (Троицк) Наталья Сорока; главный редактор газеты «Карталинская новь» Сания Жамбусинова, заместитель главного редактора газеты «Авангард» (Катав-Ивановск) Вероника Саблина, заместитель главного редактора газеты «Горняцкая правда» (Коркино) Юрий Сейидов и корреспондент сайта «Аргументы и факты Челябинск» Надежда Уварова.