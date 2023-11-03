Редактор «Первого областного» победила на всероссийском журналистском конкурсе

Тогжан Мусабаева представила цикл материалов о народах Южного Урала

Челябинского журналиста отметили дипломом на федеральном конкурсе «Многоликая Россия». Редактор отдела общей и официальной информации ИА «Первое областное» Тогжан Мусабаева заняла второе место в номинации «Цикл материалов в интернет-СМИ».

На конкурс поступило более 800 заявок со всей страны. Участвовали журналисты разных профилей: телевизионщики, сотрудники радиостанций, печатных и интернет-изданий. Все они представили материалы, освещающие жизнь, культуру и традиции народов России, вопросы культурного наследия.

Победителей наградили дипломами, денежными призами в Казани. Поздравлял журналистов, в числе прочих, сенатор Совета Федерации Александр Терентьев.

«В условиях внешних вызовов и угроз, когда внешние силы пытаются раскачать Россию, противопоставить друг другу представителей разных народов и конфессий, проведение таких мероприятий крайне важно для сохранения и укрепления народного единства», — подчеркнул Александр Терентьев.

Тогжан Мусабаева победила с циклом из пяти публикаций о быте и промысле разных народов. Публикации коснулись как процесса создания русских кокошников, так и проведения старинных казахских обрядов. Также Тогжан раскрыла рецепт мордовских блинов от прабабушки, рассказала, зачем вязали пух на Южном Урале, и поделилась детективными историями о быте нагайбаков Челябинской области.





«Благодаря таким конкурсам убеждаешься, что мы, журналисты, не просто информируем своих читателей о событиях, но и несем важную миссию — помогаем сохранить культурный код своей страны», — поделилась Тогжан.