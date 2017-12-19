/ Теолог из ЧелГУ возглавила южноуральский педуниверситет

У предыдущего ректора истек срок полномочий.

В Южно-Уральском государственном гуманитарном педагогическом университете сменилось руководство. У Владимира Садырина, занимавшего пост ректора с 2012 года, закончились полномочия. Выборы ректора запланированы на 2018 год, и до этого времени руководство на себя взяла Татьяна Чумаченко. Исполняющий обязанности ректора — преподаватель ЧелГУ.

Общий стаж работы Татьяны Чумаченко — 31 год. В 1980-е годы была председателем совета по атеизму. В 1990-е защитила в МГУ кандидатскую диссертацию на тему «Советское государство и Русская православная церковь: история взаимоотношений в 1940-50-ых годах». С 1994 работает в Челябинском госуниверситете на кафедре политических наук и международных отношений историко-филологического факультета. — сообщают сайту «Первый областной» в ЧелГУ.

К работе Татьяна Чумаченко приступила сегодня, 19 декабря. Ее уже представили коллективу ЮУрГГПУ.