Ребенок все время дышит ртом. Это опасно?

С этим вопросом разбираемся вместе с врачом‑отоларингологом МЦ «Лотос»

На вопросы родителей отвечает врач высшей категории с 30-летним стажем Артемий Скакун.

Почему у детей часто появляются проблемы с носовым дыханием?

— В носоглотке находятся аденоиды — иммунный орган, который очищает и обеззараживает воздух, принимая на себя микробы и вирусы. Однако у маленьких детей лимфоидная ткань, из которой состоят аденоиды, незрелая, поэтому она борется с инфекцией не качеством, а количеством. В результате аденоиды увеличиваются в размерах, занимают практически все место в носоглотке, и приходится дышать ртом. При этом воздух не увлажняется и не очищается. Поэтому ребенок часто и подолгу болеет, у него месяцами заложен нос, начинается храп по ночам.

Считается, что дошкольник в возрасте трех-пяти лет в норме болеет четыре-пять раз в год. Если заложенность носа длится месяцами, это повод записаться к лор-врачу. Дело в том, что аденоиды могут перекрыть слуховые трубы и привести к постоянным отитам и снижению слуха.

Как это лечить?

— Чтобы посмотреть размер аденоидов, проводят эндоскопию носа — через нос вводится мягкая трубочка, которая присоединена к видеокамере.

Если размер аденоидов слишком большой, рекомендуем их удалить. Еще 15—20 лет назад такие операции делались вслепую и без анестезии. Сейчас они проводятся под общим наркозом и эндоскопическим контролем.

Где удалить аденоиды в Челябинске?

МЦ «Лотос» работает и как поликлиника, в которой можно получить консультацию по лор-заболеваниям, и как хирургический стационар, где опытные врачи проводят операции по удалению аденоидов.Записаться на прием можно на сайте www.lotos74.ru

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