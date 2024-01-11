Ребенку выплатили 200 тыс. рублей за травму, полученную в Арт-сквере в Челябинске

Мальчику срезало фалангу, когда он развлекался на «беговом колесе»

Прокуратура добилась компенсации морального вреда семилетнему мальчику, который получил травму на детской площадке сквера Искусств на набережной Миасса в Челябинске.

Напомним, инцидент произошел минувшим летом. В ходе проверки установлено, что, развлекаясь на «беговом колесе» в Арт-сквере, в результате неисправности игрового оборудования ребенок повредил палец на руке. Сообщалось, что ему срезало фалангу.

«Согласно условиям договора безвозмездного пользования благоустройство Арт-сквера передано МБУ „Эксплуатация внешних инженерных сетей г. Челябинска“, которое обязуется обеспечивать содержание и обслуживание объектов. Прокурор обратился в суд с исковым заявлением о взыскании в пользу законного представителя несовершеннолетнего компенсации морального вреда в размере 200 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

В ходе рассмотрения гражданского дела МБУ «ЭВИС» добровольно выплатило указанную сумму.