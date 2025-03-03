Ребенка, разбившего голову на батуте в Челябинске, перевели лечиться в Москву

Дальше мальчика будут выхаживать в клинике доктора Рошаля

Восьмилетнего мальчика, который в декабре прошлого года получил тяжелейшие травмы в батутном парке на улице Героев Танкограда в Челябинске, переводят на лечение в московскую клинику доктора Рошаля. Об этом в понедельник, 3 марта, сообщает пресс-служба Минздрава области.

В Челябинскую областную детскую клиническую больницу ребенок попал из батутного парка на улице Героев Танкограда. Там он вылетел за ограждение игровой зоны и упал на пол, получив травму головы и перелом ключицы. За жизнь мальчика боролись реаниматологи и нейрохирурги ЧОДКБ: ему провели сложнейшую операцию, после которой ввели в медикаментозную кому.

«Дальнейшее восстановление юный пациент продолжит в одном из ведущих медицинских центров страны — Научно-исследовательском институте неотложной детской хирургии и травматологии — Клинике доктора Рошаля в Москве», — рассказали в пресс-службе Минздрава.

Сегодня утром на самолете в сопровождении реаниматолога и медсестры ребенка отправили в Москву.

Между тем в Челябинске стартует суд над директором батутного парка, где разбил голову 8-летний ребенок. Директора обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью.