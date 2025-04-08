Реаниматологи ЮУГМУ применяют инновационный метод лечения неврологических пациентов

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В Клинике ЮУГМУ реаниматологи активно используют плазмаферез — высокоэффективный метод очистки крови от токсинов — для лечения пациентов с неврологическими заболеваниями. Процедура позволяет снизить остроту воспаления и предотвратить повреждение нервных клеток иммунными клетками пациента, сообщает пресс-служба клиники ЮУГМУ.

«Плазмаферез снижает иммунную нагрузку, предотвращая атаку нервных клеток. Это приводит к значительному улучшению состояния пациентов», — говорит заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии Клиники ЮУГМУ Антон Юлин.

Процедура, занимающая 1—1,5 часа и не требующая анестезии, заключается в экстракорпоральной детоксикации: кровь очищается от вредных веществ, а затем возвращается пациенту. Плазмаферез применяется при лечении таких заболеваний, как хронические воспалительные заболевания нервной системы, оптикомиелит, синдром Гийена-Барре, миастения и рассеянный склероз.

За первые три месяца 2025 года в Клинике ЮУГМУ провели 61 процедуру плазмафереза. Курс лечения обычно включает не менее четырех процедур. Результат впечатляет. Например, у пациентов с миастенией после 5—6 сеансов исчезает необходимость в аппарате искусственной вентиляции легких.