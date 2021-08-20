Реакция властей: как в Челябинской области отвечают на обращения жителей

Центр управления регионом составил рейтинг самых быстрых территорий

Нязепетровский район самый оперативный по ответам на обращения, а Снежинск «думает» дольше всех. К такому выводу пришел центр управления регионом Челябинской области после анализа работы с обращениями граждан.Первый в ТОПе Нязепетровский район. Здесь власти дают обратную связь в среднем за 1 час 7 минут. Чаще всего люди писали в местных пабликах о проблемах с освещением. Работы по восстановлению линии электропередачи начнутся на следующей неделе.Второй в рейтинге ЦУР — Карталинский район. Здесь в среднем за 1 час 11 минут жители получают ответы на свои вопросы. Чаще всего карталинцы спрашивали в соцсетях о ремонте дорог и открытых колодцах. Один из жителей сообщил, что по улице Карталинского рабочего люки провалены. С 16 августа начались работы по восстановлению колодцев.

«Замыкает тройку Агаповский район. Он отстал от Карталов всего на пять минут. Здесь в среднем дают ответ за 1 час 18 минут. Главной темой для жителей были вопросы по газификации. Так, администрация начала сбор коммерческих предложений по подключению к газу жилых домов по улицам Восточная, 8 марта, Пионерская, Дружбы, Шевченко, Профсоюзная, Заречная, Степная в поселке Ржавка», – рассказывает редактор ЦУР Полина Белоховцева.

Хуже всего на обращения отвечает Снежинск. Здесь в среднем реагируют за 11 часов 20 минут.

Все обращения и сообщения граждан ЦУР фиксирует через систему «Инцидент Менеджмент». На ответ у властей есть не больше 9 рабочих часов. Если ситуация экстренная, то не больше 4 часов.