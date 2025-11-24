Реакция челябинских УК на ледяной дождь станет поводом для обращения в ГЖИ

Об этом напомнили в администрации города

Администрация Челябинска направит обращения в Государственную жилищную инспекцию (ГЖИ) в отношении управляющих компаний, не вышедших на уборку во время ледяного дождя в минувшую субботу, 22 ноября. Об этом заявили мэр города Алексей Лошкин и заместитель главы города Александр Астахов.

Как отметил Алексей Лошкин, большинство из управляющих компаний оперативно отреагировали на ухудшение погоды.

«Более 250 управляющих компаний в городе показали положительную реакцию, они достаточно оперативно начали работу», — отметил глава города.

Однако некоторые организации проигнорировали поручение администрации. Александр Астахов назвал конкретные компании, не выполнившие свои обязанности.

«В Калининском районе — ДЕЗ Калининского района, „Мой Дом Урал“, „Строитель 97“, в Советском районе — базовая управляющая компания „Созвездие“, в Металлургическом районе — управляющая компания „Доверие“», — перечислил вице-мэр.

«Мы обратимся в Государственную жилищную инспекцию, потому что надзорным органом является именно эта организация. В случае повторения подобных ситуаций совместно будем рассматривать варианты либо наложения штрафных санкций, либо применения других мер воздействия», — подчеркнул Александр Астахов.

Администрация города также усилит контроль за устранением надписей наркотического содержания на фасадах домов, что также входит в обязанности управляющих компаний.

«Если коллеги не сделают правильные выводы, будем помогать им в этом направлении работать более оперативно», — резюмировал Алексей Лошкин.