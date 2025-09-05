Реабилитологи ЧОКБ объявили бой боли

В клинике начали применять новый аппарат ударно-волновой терапии

В Челябинской областной клинической больнице запущен в работу современный аппарат для ударно-волновой терапии. Устройство предназначено для помощи пациентам, которые восстанавливаются после травм и операций — после повреждения менисков и связок, а также при заболеваниях опорно-двигательного аппарата.

«Ударно-волновая терапия активно применяется при хронической боли, как суставной, так и мышечной. В 90% случаев при любой хронической боли используется именно этот метод», — отмечает травматолог-ортопед Рустам Ахметьянов.

Пациентка Тансылу Афанасенко обратилась в больницу с сильной болью в плече. После трех процедур и медикаментозного лечения она почувствовала значительное улучшение.

«Боль ушла, и теперь я могу свободно двигать рукой», — говорит Тансылу.

Ударные волны, направленные на пораженные участки, активизируют процессы восстановления тканей, снимают боль и воспаление.

«Спектр применения аппарата очень широк», — добавляет заведующая отделением ранней реабилитации ЧОКБ Евгения Давыдова.

