В Челябинской областной клинической больнице запущен в работу современный аппарат для ударно-волновой терапии. Устройство предназначено для помощи пациентам, которые восстанавливаются после травм и операций — после повреждения менисков и связок, а также при заболеваниях опорно-двигательного аппарата.
«Ударно-волновая терапия активно применяется при хронической боли, как суставной, так и мышечной. В 90% случаев при любой хронической боли используется именно этот метод», — отмечает травматолог-ортопед Рустам Ахметьянов.
Пациентка Тансылу Афанасенко обратилась в больницу с сильной болью в плече. После трех процедур и медикаментозного лечения она почувствовала значительное улучшение.
«Боль ушла, и теперь я могу свободно двигать рукой», — говорит Тансылу.
Ударные волны, направленные на пораженные участки, активизируют процессы восстановления тканей, снимают боль и воспаление.
«Спектр применения аппарата очень широк», — добавляет заведующая отделением ранней реабилитации ЧОКБ Евгения Давыдова.
Ранее врачи ЧОКБ вернули зрение 75‑летней пациентке с катарактой.