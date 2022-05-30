Реабилитационный центр с экзоскелетами откроют в Челябинской области

Учреждение на базе медсанчасти Магнитогорска примет первых пациентов 1 июня

В Магнитогорске на базе центральной клинической медико-санитарной части (ЦКМСЧ) 1 июня откроют современный реабилитационный центр. В учреждении будет оказываться квалифицированная помощь пациентам неврологического, нейрохирургического и травматологического профиля. Для этого там установлено уникальное медицинское оборудование. Об этом сегодня, 30 мая, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области.



«Это уникальный объект, в нем учтены все современные требования к реабилитации. Проведены и ремонтные работы, и закуплено медицинское уникальное оборудование. Некоторые аппараты представлены в России в единичных экземплярах», — рассказал главный врач ЦКМСЧ Максим Домашенко.

В новом реабилитационном центре на трех этажах располагаются приемный покой, палаты для пациентов, залы ЛФК и эрготерапии, кабинеты физиотерапии и зал реабилитации. Здесь установлены различные экзоскелеты, двигательные аппараты для продолжительной пассивной и активной мобилизации суставов, реабилитационные комплексы и тренажеры, стол-вертикализатор с биологической обратной связью, новейшее оборудование для криотерапии, ударно-волновой терапии, транскраниальной магнитной стимуляции.

В штате нового подразделения медсанчасти 30 медицинских работников, в том числе шесть врачей различной специализации, а также будут нейропсихолог, логопед, мануальный терапевт, инструкторы по ЛФК и массажисты, средний и младший медицинский персонал.

«Сочетание новейшего оборудования, инновационных методик реабилитации, высокого профессионализма специалистов с уникальным опытом работы обещает вывести магнитогорский центр на ведущие роли в Уральском регионе по восстановлению больных с различными неврологическими, нейрохирургическими заболеваниями и травмами», — отметили в региональном Минздраве.

По словам заместителя директора ЦКДМО Елены Симоновой, открытие центра направлено на уменьшение инвалидизации населения. Чтобы пациенты, например после инсульта, могли выйти из стен этого центра социализированными и с умением ухаживать за собой.