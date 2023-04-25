Не так давно к омбудсмену обратилась женщина, супруг которой попал в этот центр. Туда мужчину отправила родная сестра, позвонив по объявлению в интернете. После этого связь с ним была утрачена. Юлия Сударенко добилась, чтобы на место выехали надзорные ведомства.
Центр оказался небольшим частным домом, в котором несколько комнат с двухъярусными кроватями и единственный на 25 человек туалет.
«Когда мы проходили по заваленным вещами комнатам, было видно, что помещение не рассчитано на такое количество людей. Кругом грязь и антисанитария. Люди спят и на полу — на грязных матрасах. Я пообщалась со многими из „постояльцев“. Люди напуганы, отвечают односложно. Некоторые находятся там больше 9 месяцев. Самостоятельно покидать центр нельзя. Те, кто не хочет там находиться, передвигаются по территории под присмотром», — пишет Юлия Сударенко.
В чем заключается суть реабилитации, консультанты центра пояснить не смогли.
Юлия Сударенко считает, что подобные центры должны работать лишь по лицензии, после проверки условий жизни и программы занятий. Работа этого центра решением суда приостановлена. Кроме того, прокуратура вышла с иском в суд о запрете деятельности данного центра.