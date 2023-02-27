Развод «под ключ»

В День влюбленных в Челябинске стартовал социальный проект «Грамотный развод». Юристы расскажут, как разойтись с супругом без склок и судебных тяжб, а самые запутанные случаи получат развод «под ключ»

В прошлом году в Челябинской области заключили брачный союз около 25 тысяч пар, а подали на развод — почти 17,5 тысяч. И случаи, когда супруги, осознав, что любовная лодка разбилась о быт, разошлись, без взаимных претензий и даже сохранив дружеские отношения — скорее исключение из правила. Гораздо чаще юристы по бракоразводным делам наблюдают совершенно иную картину: некогда близкие люди отчаянно делят нажитое за годы брака, а заложниками тяжелой ситуации становятся дети. К сожалению, подчас конфликт между супругами выливается в ссоры и скандалы, доходящие до рукоприкладства.

«При разводе нередко возникает множество запутанных и сложно решаемых финансовых вопросов: как делить бизнес или квартиру, в покупку которой был вложен материнский сертификат, на ком из супругов останутся долги по непогашенным кредитам. И подчас в жарких спорах о том, где и с кем будет жить ребенок после развода родителей, применяется жесткая манипуляция, призванная заставить одного из супругов отказаться от выплаты алиментов или от совместно нажитого в браке имущества»,— рассказывает уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова.

Доказать, что безвыходных ситуаций не бывает и что получить к своему семейному статусу приставку «экс» вполне можно и без катастрофических последствий, с минимальными финансовыми потерями и эмоциональными издержками, возьмется квалифицированная команда юристов ЮКК «Квадрат», которая запустила социальный проект «Грамотный развод».

«Развод — это всегда трагедия, но важно выстроить процесс так, чтобы каждый его участник имел право на достойное самостоятельное будущее. Именно эту мысль будет транслировать наш проект», — говорит руководитель ЮКК «Квадрат», ведущий эксперт в области правозащитный деятельности Вячеслав Курилин.

По замыслу, проект призван помочь разработать комплекс мероприятий, направленных на бесконфликтное разрешение семейных споров. На основе реальных жизненных ситуаций будут написаны «Азбука развода», рассказывающая обо всех процессах и нюансах процедуры от А до Я, а также сборник «Мифы о разводах», разоблачающий заблуждения людей. По мнению Вячеслава Курилина, это поможет избежать наиболее типичных ошибок семьям, которые оказались на пороге развода.

«Проект поможет донести простую мысль — развод может быть не крахом семейной жизни, а точкой роста в иное качество отношений между близкими людьми. Так печально видеть, когда при разрушении супружеских отношений рушатся и роли отца и матери. Стоит на чужом примере научиться расходиться так, чтобы отношения получали новое развитие и не страдали дети», — говорит президент Ассоциации «Лига медиаторов Южного Урала», тренер-медиатор и адвокат Наталья Коркина.

Супружеские пары Челябинской области, которые решили завершить семейные отношения или уже находятся в бракоразводном процессе и столкнулись с непреодолимыми сложностями, могут до конца марта подать заявку и получить бесплатную юридическую консультацию. Своей непростой ситуацией можно поделиться по ссылке.

Организатор проекта выберет самую сложную и запутанную ситуацию, в которой на первый взгляд и не может быть речи о мирном и достойном исходе. Бывшие супруги получат развод «под ключ»: полное финансирование процедуры (госпошлины, расходы на юристов, стоимость экспертиз и др.), а история о реалиях их бракоразводного процесса, возможно, станет для кого-то уроком и предостережением.

Ассоциация «Лига медиаторов Южного Урала» и аппарат уполномоченного по правам ребенка в Челябинской области также подключатся к социальному проекту, помогая в разрешении болезненных вопросов, сопряженных с разводами, по восстановлению нарушенных прав и законных интересов детей.





Уполномоченный по правам ребёнка в Челябинской области

Майорова Евгения Викторовна



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