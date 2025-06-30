Развитию каршеринга в Челябинске мешает беспорядок с парковками — эксперт Георгий Матюшов

Журналисты медиахолдинга выясняли, как жители южноуральской столицы воспринимают сервис аренды автомобилей и сможет ли он заменить услуги такси

Все больше челябинцев выбирают каршеринг вместо такси и личного транспорта. Однако стремительное развитие этого сервиса сталкивается с серьезной проблемой — недостатком парковочных мест, специально отведенных для каршеринговых автомобилей. Журналисты медиахолдинга «Первый областной» выяснили, насколько востребованы услуги каршеринга в Челябинске и что мешает развитию сервиса.

«В Челябинске я пользуюсь каршерингом несколько раз в месяц. Бывали случаи, когда приходилось ехать в аэропорт ночью, так как не было автобусов. Однако парковочный хаос в центре города вызывает неудобства. Недостаточно зон завершения аренды, что связано с финансовой моделью каршеринга: машины должны постоянно находиться в движении. Если автомобиль долго стоит на одном месте, компания теряет прибыль», — считает житель Челябинска Семен Салун, один из тех, кто регулярно использует услуги каршеринга.

Он также отметил, что платные парковки могли бы частично решить эту проблему, улучшив логистику и повысив эффективность использования автомобилей. Операционный директор компании «Урамобиль» Георгий Мартюшов считает, что в городе достаточно парковочных мест, но необходим порядок.

«Количества парковочных мест в Челябинске достаточно. Даже в центре города найти парковку, как правило, не составляет труда. Однако, если в центре появятся платные парковки, мы бы хотели иметь доступ к ним для каршеринговых автомобилей. В некоторых жилых комплексах и офисных центрах уже есть выделенные места для наших машин», — добавляет эксперт.

Кстати, изначально в Челябинске появилась и действовала лишь одна каршеринговая компания — «Урамобиль». С сентября 2023 года добавился еще один подобный оператор — «Карс7». У данных компаний зоны стоянок расположены по всему городу.

Но не все так просто. С одной стороны, развитие каршеринга в Челябинске — это шаг к современной городской мобильности. С другой — без решения проблемы парковки и грамотного регулирования сервис может привести к перегруженности парковок, конфликтам с жителями и ухудшению дорожной ситуации. Необходим комплексный подход к решению транспортных проблем города, включающий в себя не только развитие каршеринга, но и создание соответствующей инфраструктуры.