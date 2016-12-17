22 миллиарда рублей выделено на соцзащиту жителей Челябинской области

В правительстве сформирована областная программа поддержки.
На заседании правительства Челябинской области установлена программа расходов на социальную среду в течение ближайших 3 лет. Всего с 2017 по 2019 годы будет выделено 67 миллиардов рублей. Собрание проходило под руководством губернатора Челябинской области.
В следующем году южноуральцы получат все положенные пособия. Расходы на социальную сферу были утверждены сегодня в ходе заседания правительства с участием губернатора Бориса Дубровского. На выплаты могут рассчитывать многодетные семьи, семьи с низким уровнем дохода, семьи с
— Подготовленный правительством области проект бюджета на три года предусматривает выполнение всех действующих расходных обязательств перед населением, сохраняя свою социальную направленность, это приоритетная статья расходов для региональной казны,— подчеркнул губернатор Борис Дубровский.
Отметим, что в государственную программу «Развития социальной защиты населения в Челябинской области» вошли четыре подпрограммы — «Дети Южного Урала», «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и иных категорий граждан», «Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций», «Функционирование системы социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан».
Фото: gubernator74.ru