/ На Южном Урале запустят производство шприцев

Проект позволит создать 150 новых рабочих мест в Златоусте.

В правительстве Челябинской области обсудили проект по строительству медицинского кластера. Первым в реализации готовится производство врачебных изделий. В златоусте намерены начать изготовление одноразовых шприцев. Около 300 миллионов рублей планируют потратить инвесторы на создание произведенной площадки, участок подготовлен и сформирован администрацией города.

В настоящее время мы занимаемся подготовкой всех необходимых документов для рассмотрения проекта на инвестсовете Челябинской области. Планируем завершить эту работу до середины февраля. — отметил председатель совета директоров «АЛМА — «Медицинские системы» Алексей Марговенко.

Предполагается, что новый завод станет ядром медицинского кластера Челябинской области. На первом этапе стать сотрудниками предприятия смогут 150 златоустовцев.

Важно, что новый проект планируется реализовать в одном из наших моногородов — Златоусте. Многие необходимые для специфики нового производства компетенции имеет Златоустовский электрометаллургический завод, оборонные и оружейные предприятия города. В целом же, в нашем регионе накоплены определенные компетенции в производстве медоборудования и применения ядерных медицинских технологий, и мы намерены создавать условия для их дальнейшего развития. — подчеркнул губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Отметим, что следующими шагами к созданию медицинского кластера станут строительство центра радиационной стерилизации медицинских изделий и производства игл для одноразовых шприцев. Они ориентировочно появятся в 2020 году.

