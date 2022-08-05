Развитие автотуризма в Челябинской области обсудили на всероссийском форуме

Главной темой мероприятия стал придорожный сервис для путешественников

На московском туристическом форуме «Путешествуй!» представители власти и бизнеса, ведущие эксперты и создатели цифровых сервисов обсудили идеи для развития туризма, в том числе на Южном Урале. На форуме выступил заместитель губернатора Челябинской области Андрей Богашов, он акцентировал внимание на развитии придорожного сервиса. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Челябинской области.



Главной темой форума в этом году стало развитие автотуризма. В «ковидном» 2020-м году стали популярны самостоятельные путешествия на автомобиле. Тогда было опасно отправляться в тур с группой.



Сейчас россияне по-прежнему предпочитают передвигаться в путешествии на своей машине. Плюсов много: автотуристы могут ехать по собственному маршруту и графику, бензин в России часто дешевле, чем в других странах.



Однако участники пленарной сессии отметили, что понятия «автотуризм» все еще нет в отраслевом законе «Об основах туристской деятельности». Кроме того, развитие автомобильного туризма тормозит состояние придорожной инфраструктуры — нет комфортных кемпингов (лагеря для автотуристов), санитарных остановок, заправок.



Об этом говорил в своем выступлении замгубернатора Челябинской области Александр Богашов. Он отметил, что развитие придорожного сервиса напрямую зависит от категории использования земель, и предложил коллегам из Ростуризма совместно проработать изменение ограничений использования земельных участков разных категорий для размещения туристической инфраструктуры.



Замглавы Ростуризма Елена Лысенкова отметила, что важно создавать новые короткие маршруты по регионам и отдельно выделила брендовый маршрут Челябинской области.



Завтра, 6 августа, на Форуме покажут научно-популярный фильм «Аркаим. Колесница времени» — в столице узнают об уникальном открытии древней цивилизации на территории Челябинской области.

