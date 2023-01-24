Развенчиваем мифы о временной регистрации в России

Правда ли, что регистрироваться можно только на пять лет, а ребенка прописывают с согласия собственника жилья?

О временной регистрации в России ходит много слухов. Например, считается, что оформить ее можно только на пять лет, при этом заявление нужно подавать лично. «Госуслуги» развеяли многие заблуждения.

Считается, что при каждой смене адреса нужно оформлять временную регистрацию. На самом деле она нужна, только если гражданин живет в другом регионе больше 90 дней.

Также важно понимать, что временная регистрация не заменяет постоянную. Их можно иметь одновременно. То есть быть постоянно прописанным в одном регионе, но при необходимости пожить в другой области, получить еще и временную регистрацию. Штамп в паспорте о временной не ставится, для подтверждения — свидетельство.

Почему-то считается, что максимальный срок временной регистрации — пять лет. На самом деле ограничений нет, но нужно указать срок в заявлении.

По окончании срока временная регистрация не продлевается на тот же период, а автоматически прекращается. При этом оформить регистрацию можно онлайн — лично приходить не обязательно.

Для временной регистрации ребенка не нужно согласие собственника снимаемого жилья. Главное, чтобы ребенка зарегистрировал родитель по своему адресу. При наличии временной и постоянной регистрации в заявлении на детские пособия можно указать любую по выбору.