Разрушающийся памятник на братской могиле в Миассе заинтересовал главу СК

На монумент в честь погибших красногвардейцев необходимо 39 млн рублей

Председатель СК Александр Бастрыкин потребовал от своих подчиненных доклад о разрушающемся памятнике на братской могиле, который расположен на площади Революции в Миассе. Как сообщили в пресс-службе СК РФ, южноуральские следователи уже организовали процессуальную проверку. ИА «Первое областное» выяснило, когда могут стартовать восстановительные работы.

«Памятник на братской могиле» был возведен в честь 70 красногвардейцев, погибших в ходе «белого» террора времен Гражданской войны. Сообщение о ненадлежащем содержании мемориала появилось в социальной сети: монумент покрылся трещинами, разрушена облицовка и даже фундамент, но никаких мер к восстановлению объекта культуры регионального значения не принимается. Руководителю СУ СК области Петру Решетникову предстоит доложить Александру Бастрыкину о результатах проверки.

Еще в 2021 году прокуратура вносила представление администрации Миасса о необходимости проведения восстановительных работ на монументе. Местные власти тогда не отреагировали должным образом, поэтому надзорное ведомство обратилось в суд. Инстанция обязала мэрию отреставрировать памятник и отремонтировать теплотрассу, которая проходит по территории мемориала.





В госкомитете охраны культурного наследия Челябинской области в конце января этого года заявили, что научно-проектная документация по сохранению монумента прошла историко-культурную экспертизу. Изначально был деревянный памятник-пирамида, а в 1957 году его заменили обелиском с облицовкой из мраморных плит и разбили вокруг сквер. В последний раз реконструкция монумента проходила в 1977 году.

«Текущее состояние памятника крайне неудовлетворительное: трещины и сколы на мраморных мемориальных плитах, утрата штукатурного слоя постамента, вандальные граффити на стилобате объекта, выцветание и осыпание краски с надписей имен погибших, запущенный сквер и утрата элементов ограды. Проектной документацией предусмотрены ремонтно-восстановительные работы, включая проведение мероприятий по благоустройству территории вокруг памятника и воссоздание ограждения», — заявили тогда в ведомстве.

В пресс-службе администрации Миасса корреспонденту Первого областного информагентства рассказали, что научно-проектная документация и историко-культурная экспертиза направлены в региональный госкомитет охраны объектов культурного наследия. Там все бумаги могут согласовать до конца июня, но и тогда работы стартуют не сразу, так как необходимо финансирование. Также в первую очередь планируется вынести инженерные сети с территории мемориала.

«После принятия положительного решения будет основание обратиться за выделением финансирования в министерство культуры региона (13 миллионов рублей). Работы будут проведены после выноса сетей. Проект по выносу сетей с территории памятника сейчас проходит передачу в ОГАУ „Госэкспертиза Челябинской области“. После получения положительного заключения будет основание обратиться в министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области для выделения финансирования (26 миллионов рублей)», — отметили в мэрии.