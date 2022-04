Разработчик World of Tanks уходит из России и Белоруссии

Компания Wargaming передаст свой бизнес в двух странах дочерней фирме

Компания Wargaming, разработчик популярных многопользовательских военных игр World of Tanks, World of Warships и World of Warplanes, приняли решение об уходе с российского и белорусского рынков видеоигр. Весь бизнес компании в этих странах перейдет дочерней российской студии Lesta Studio, которая больше не будет связана с Wargaming ltd.



Игры разработчика останутся доступными в РФ и РБ, но Wargaming не будет получать прибыль из России и Белоруссии. Также в компании заявили, что студия в Минске будет закрыта, а до этого она была основным центром разработки.

Wargaming основана в Белоруссии, но центральная штаб-квартира компании сейчас находится на Кипре.

До этого об ограничениях для российских игроков сообщили и другие разработчики:

Украинская студия GSC Game World сообщила, что не будет продавать игру S. T. A. L. K. E. R. 2 в России. Сайт разработчиков сейчас заблокирован в России по требованию Генпрокуратуры.





Польская компания CD Projekt RED с 3 марта перестала продавать свои игры, в том числе знаменитую линейку The Wither на территории России и Беларуси и запретила игрокам из этих стран участвовать в своем онлайн-турнире по карточной игре «Гвинт». При этом студия не прекратит работу с русскоязычным сообществом. Обновления для игр продолжат выходить во всех странах СНГ, а уже купленные продукты компании будут работать.





Скриншот из игры Ведьмак 3: Дикая охота

Еще из-за политической обстановки в мире, российская киберспортивная команда Team Spirit перевезла команды по Dota 2 и CS: GO в Сербию. Более 60 процентов всего штата организации из России, Украины и Белоруссии теперь находятся в Белграде. Руководство Team Spirit при этом заявило, что в будущем игроки сами решат, откуда вести профессиональную деятельность.