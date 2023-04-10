Разработанная в ЮУрГУ дорожная машина запущена в производство

Челябинская техника по характеристикам опережает импортные аналоги

На Курганском заводе дорожных машин запускают производство техники, разработанной конструкторами Южно-Уральского государственного университета. Речь идет о многоцелевой уборочной машине, которая по характеристикам превосходит импортные аналоги, сообщили в пресс-службе вуза.

Разработанная в ЮУрГУ коммунальная машина универсальна благодаря большому количеству навесного оборудования.

«На отечественном рынке присутствует техника, объем мусороприемного контейнера (бункера) которой составляет 2,5 тонны. Машины емкостью 5 тонн и более представлены исключительно импортными производителями», — отметили в пресс-службе ЮурГУ.

Более того, иностранные аналоги имеют минимальный функционал — лишь вакуумную уборку, применимую только в сфере ЖКХ. При этом новая уральская техника с разнообразным оборудованием сможет проводить круглогодичную уборку городских дорог и придомовых территорий, а также обслуживать элементы дорожной инфраструктуры.