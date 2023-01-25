Разноцветная иллюминация украсит челябинскую телебашню в День студента

Уже сегодня можно будет полюбоваться на художественную подсветку

В среду, 25 января, телебашня в Челябинске засияет праздничной иллюминацией в честь Дня российского студенчества. Как сообщили в филиале РТРС «Челябинский ОРТПЦ», праздничный сценарий архитектурно-художественной подсветки можно увидеть с наступлением темноты. Главный инженер филиала Вячеслав Качалов отметил, что сегодня отмечают праздник молодые, яркие, креативные люди.

«Студенчество — отличная пора, чтобы получить профессию, испытать себя на прочность, попробовать свои силы и смело шагнуть в будущее», — подчеркнул Вячеслав Качалов.

День студента приурочен к подписанию указа «Об учреждении Московского университета» в 1755 году. Официально праздник был утвержден на общегосударственном уровне указом президента в 2005 году. Что касается названия «Татьянин день», то оно появилось в честь святой мученицы Татьяны — покровительницы студентов.

Южноуральские студенты активно участвуют в общественной жизни и воплощают интересные проекты в творчестве, науке и социальной сфере. Такую особенность молодых земляков, обучающихся в колледжах и вузах, отметил губернатор Алексей Текслер в своем сегодняшнем поздравлении. Студенческую пору он назвал одним из самых незабываемых этапов жизни.